Кремль отверг заявления о связях России с полетами дронов в ЕС

Россия считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран ЕС, связывающих с Москвой полеты беспилотников в различных частях Европы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся», — цитирует ТАСС Пескова.

В Европе поднялась «дроновая истерия»: воздушное пространство крупных городов закрывается из-за полетов неизвестных беспилотников. На фоне инициативы создать «стену дронов» на восточных границах ЕС эти инциденты связывается с Россией.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к инцидентам, и высказывал предположение, что они используются европейскими политиками, чтобы отвлечь внимание населения от более насущных проблем.