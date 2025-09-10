НАВЕРХ
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь

Sibnet.ru
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Караганов
Участники специальной военной операции должны построить новую инфраструктуру Сибири в рамках идейной программы «сибиризация», заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Караганов.

Караганов в колонке «Cверхочевидна потребность создания и развития каркаса логистических путей "Север - Юг"» для «Российской газеты» отметил, что полтора года занимается проектами «Восточный поворот 2.0, или Сибиризация России» и «Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке».

«Пора заняться "возвращением к себе", домой, к истокам нашей истории как великой державы. А они в Сибири», — написал ученый.

Караганов выделил 10 принципов программы, среди которых перенос центра инфраструктурного развития в Сибирь, развитие речных коридоров, формирование новой элиты .

«Бойцы, которые будут возвращаться с войны с Западом на Украине, должны не только пополнить управленческий класс, но и получить перспективную высококвалифицированную и высокооплачиваемую работу, строя новую инфраструктуру Сибири. Многие из них останутся там, станут сибиряками, как это было при строительстве Транссиба и БАМа», — заявил член СПЧ.

