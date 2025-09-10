НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм дня: «Переводчик» Гая Ричи

Источник:
Sibnet.ru
193 0
Фото: © кадр из фильма «Переводчик»
Британский режиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи 10 сентября празднует 59-й день рождения. Мировую славу Ричи принесли криминальные комедии, однако за карьеру он неоднократно пробовал и другие жанры. В 2023 году в прокат вышел фильм «Переводчик» — военная драма о долге и бюрократии.

Главные роли в картине «Переводсик» сыграли Джейк Джилленхол и датский актер иракского происхождения Дар Салим. Также в каст вошли Джонни Ли Миллер, Александр Людвиг («Вигинги») и Энтони Старр («Пацаны»).

Сюжет

Действие фильма разворачивается в Афганистане в 2018 году. Старший сержант армии США Джон Кинли руководит рейдами по поиску оружия талибов*. В общении с местными ему помогает переводчик Ахмед, у которого есть свои причины, чтобы сотрудничать с американцами. 

Во время одной из операций отряд Кинли попадает в засаду. Сержант получает серьезное ранение, после чего Ахмед, рискуя жизнью, 120 километров несет его на себе до американской авиабазы.

Кинли возвращается домой в Калифорнию, где узнает, что талибы открыли охоту на Ахмеда, который теперь вынужден скрываться вместе со своей семьей. Попытки сержанта добиться выдачи переводчику американской визы оказываются неудачными из-за бюрократических преград, и тогда он решает вернуться в Афганистан, чтобы вызволить своего спасителя.

Особенности фильма

В «Переводчике» Гай Ричи отказывается от своего фирменного стиля и клипового монтажа, делая акцент на пейзажных съемках и фокусируясь на эмоциональной составляющей. Вместо злоключений беспринципных представителей криминального мира, режиссер исследует темы ПТСР, неповоротливой военной бюрократии и человеческого долга.

Оценки

Фильм имеет оценку 7,5 из 10 на IMDb и 7,9 на «Кинопоиске». Помимо вклада самого режиссера, критики отмечают операторскую работу, музыку, способную растрогать до слез, постановку батальных сцен и, особенно, актерскую игру.

«Джилленхол и Салим прекрасно дополняют друг друга в фильме, который по сути является игрой двух актеров, создавая крепкий и увлекательный военный триллер, равномерно распределяющий внимание между адскими сражениями и стойкостью человека», — пишет издание The Hollywood Reporter, назвавшее «Переводчика» самым нетипичным фильмом Гая Ричи.

* «Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Еще по теме
Хоррор «Заклятие 4» установил рекорд по сборам среди фильмов ужасов
Фильм Джима Джармуша победил на Венецианском кинофестивале
Песков рассказал, какие сериалы любит Путин
Джон МакГинли снова сыграет доктора Кокса в перезапуске «Клиники»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Мадуро объявил начало третьей мировой войны
Запад задумался о создании «воздушного щита» над Украиной
Экс‑глава МИД Украины тайно бежал из страны
Топ комментариев

userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

Улитка на склоне

Они только о себе думают. Себе из бюджета черпают сколько хотят на себя любимых.

pepelmetal

Репка обычный русофоб, не более