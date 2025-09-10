Фильм дня: «Переводчик» Гая Ричи

Британский режиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи 10 сентября празднует 59-й день рождения. Мировую славу Ричи принесли криминальные комедии, однако за карьеру он неоднократно пробовал и другие жанры. В 2023 году в прокат вышел фильм «Переводчик» — военная драма о долге и бюрократии.

Главные роли в картине «Переводсик» сыграли Джейк Джилленхол и датский актер иракского происхождения Дар Салим. Также в каст вошли Джонни Ли Миллер, Александр Людвиг («Вигинги») и Энтони Старр («Пацаны»).

Сюжет

Действие фильма разворачивается в Афганистане в 2018 году. Старший сержант армии США Джон Кинли руководит рейдами по поиску оружия талибов*. В общении с местными ему помогает переводчик Ахмед, у которого есть свои причины, чтобы сотрудничать с американцами.

Во время одной из операций отряд Кинли попадает в засаду. Сержант получает серьезное ранение, после чего Ахмед, рискуя жизнью, 120 километров несет его на себе до американской авиабазы.

Кинли возвращается домой в Калифорнию, где узнает, что талибы открыли охоту на Ахмеда, который теперь вынужден скрываться вместе со своей семьей. Попытки сержанта добиться выдачи переводчику американской визы оказываются неудачными из-за бюрократических преград, и тогда он решает вернуться в Афганистан, чтобы вызволить своего спасителя.

Особенности фильма

В «Переводчике» Гай Ричи отказывается от своего фирменного стиля и клипового монтажа, делая акцент на пейзажных съемках и фокусируясь на эмоциональной составляющей. Вместо злоключений беспринципных представителей криминального мира, режиссер исследует темы ПТСР, неповоротливой военной бюрократии и человеческого долга.

Оценки

Фильм имеет оценку 7,5 из 10 на IMDb и 7,9 на «Кинопоиске». Помимо вклада самого режиссера, критики отмечают операторскую работу, музыку, способную растрогать до слез, постановку батальных сцен и, особенно, актерскую игру.

«Джилленхол и Салим прекрасно дополняют друг друга в фильме, который по сути является игрой двух актеров, создавая крепкий и увлекательный военный триллер, равномерно распределяющий внимание между адскими сражениями и стойкостью человека», — пишет издание The Hollywood Reporter, назвавшее «Переводчика» самым нетипичным фильмом Гая Ричи.

* «Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ