Парады в честь окончания мировой войны пройдут на Дальнем Востоке

Парады в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны пройдут в Чите, Хабаровске и Южно-Сахалинске 3 сентября. Во Владивостоке запланировано шествие.

В Чите парад в составе 25 расчетов откроют порядка 1200 военнослужащих, а также представители силовых ведомств и патриотических объединений. Вслед за пешими пройдет механизированная колонна современной военной техники, которую возглавят исторические образцы оружия — танк Т-34, артустановка СУ-100 и другие.

В параде в Хабаровске примут участие представители иностранных военных делегаций, почетные гости из городов России, приглашены делегации детей из Беларуси, Китая и Северной Кореи. На центральной набережной участники развернут самую большую в мире муаровую ленту, протяженностью 300 метров. Это точная копия ленты с колодки медали «За победу над Японией».

В Южно-Сахалинске почетными зрителями военного парада станут ветераны Великой Отечественной войны, среди них участники Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года — Вячеслав Гаврилов и Василий Андреев.

Во всех городах состоятся митинги, праздничные концерты, а в завершение праздника прогремит артиллерийский салют.



