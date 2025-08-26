НАВЕРХ
Пугачева поздравила Вакарчука с наградой от Зеленского

Алла Пугачева
Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Певица Алла Пугачева поздравила фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины», врученной ему президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Заслужил, браво!» — написала Пугачева в комментарии на странице Вакарчука в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вакарчук с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации, а его брат Олег занимал должность заместителя командира местного территориального центра комплектования.

В 2024 году «Океан Эльзы» выступал в странах Европы, вырученные от концертов деньги музыканты отправляли на помощь Вооруженным силам Украины.

«Национальная легенда Украины» — знак отличия президента Украины, учрежденный в 2021 году Зеленским. Изготовлен из золота. Им награждены, в числе прочих, певица София Ротару, футболист Андрей Шевченко, режиссер Сергей Параджанов (посмертно).

