Заболеваемость COVID-19 выросла в Туве за неделю в 15 раз

В Туве зафиксировано 45 случаев новых случаев заражения COVID-19 за неделю, что в 15 раз превышает показатель предыдущей недели, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Более половины (51%) заболевших составляют дети от 1 до 14 лет — на них пришлось 23 случая, пациенты от 18 до 65 лет — 13 случаев и девять человек заболело в возрасте старше 65 лет.

Почти всех больных (43 человека) поместили в инфекционный стационар республиканской «Инфекционной больницы». У больных наблюдается средняя степень тяжести течения болезни.

«Мы снова открыли посты для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, работаем в режиме повышенной готовности, число случаев коронавирусной инфекции растет», — написала в соцсети главврач инфекционной больницы Анна Сарыглар. Всего с начала 2025 года на территории республики зарегистрировано 199 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.



