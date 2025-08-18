НАВЕРХ
Житель Тувы пришел с бараном в Wildberries. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
240 0

Мужчина в Туве привел барана в пункт выдачи заказов в Wildberries, чтобы протестировать машинку для стрижки — видео распространилось в Сети. Компания не одобряет подобные проверки в ПВЗ, сообщила пресс-служба маркетплейса.

На видео мужчина стрижет барана в пункте выдачи заказов. Автор ролика не раскрыл, остался ли покупатель доволен качеством товара и выкупил ли его.

«Wildberries с уважением относится к желанию покупателей убедиться в качестве приобретаемого товара на месте. Но мы также не можем одобрительно воспринимать подобные действия — как из соображений безопасности, так и с точки зрения соблюдения комфортной атмосферы для всех клиентов и менеджеров ПВЗ», — приводит издание «Подъем» комментарий маркетплейса.

В ПВЗ рекомендуется визуальный осмотр и проверка товара на отсутствие брака в присутствии менеджера. Покупатель не должен создавать помехи помех работе пункта и получению заказов другими посетителями.

