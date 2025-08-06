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Врач описал пагубное действие электронных сигарет

Источник:
Life
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Электронные сигареты не являются безопасными и могут причинить вред здоровью, хотя есть устойчивый миф о их безвредности, рассказал онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефедов.

«При курении вейпов человек вдыхает аэрозоль, который содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вредные и потенциально канцерогенные вещества. Постоянное воздействие такого коктейля вызывает воспаление и раздражение дыхательных путей», — цитирует врача Life.

Электронные сигареты приводят к хронической обструктивной болезни легких и воспалительному поражению легких, вейпы снижают функцию легких и в них накапливается слизь. Множество факторов способствуют развитию рака из-за курения электронных сигарет, считает онколог.

Воздействие аэрозоля от вейпов приводит к воспалительным процессам в клетках легких, подтверждает исследование, опубликованное в медицинском журнале Respiratory Research. Электронные сигареты способны ухудшить функцию кровеносных сосудов, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании Национального института здоровья в США.

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Топ комментариев

funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

mosquito__2010

получается что суды куплены и это форменный правовой беспредел.ну кто в адеквате будет верить современной...

Удавиков

санду похлеще наркомана узурпировала власть и суды