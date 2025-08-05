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Погиб главный комментатор фигурного катания Гришин

Источник:
Sibnet.ru
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Спортивный комментатор Александр Гришин
Фото: © @a.grishin.official

Спортивный комментатор Александр Гришин, специализирующийся на фигурном катании, погиб в возрасте 47 лет в результате несчастного случая, сообщила его супруга Анастасия Гришина.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — сказала Гришина ТАСС, не уточнив подробностей.

Гришин много лет комментировал фигурное катание, в том числе в паре с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

Он работал на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию.

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