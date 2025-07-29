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Чиновница отправила на СВО переживающих за сбои мобильного интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Руководитель ЦУР Красноярского края Екатерина Кузьминых
Фото: © @EkaterinaKuzminykh

Красноярская чиновница Екатерина Кузьминых посоветовала отправиться на фронт тем, кто потеряет работу из-за перебоев с мобильным интернетом в регионе.

Сбои в работе мобильного интернета в Красноярском крае продолжаются с субботы, 26 июля. Во вторник губернатор Михаил Котяков в телеграм-канале прокомментировал ситуацию, связав отсутствие связи с необходимостью усиления мер безопасности.

В комментариях местная жительница написала, что люди могут быть уволены из-за ограничений: «А как быть тем кто на удаленке? "Орион" (местный оператор связи) всех нагнул люди работали с мобильного. Как быть если проводной опять сдохнет? Люди работу потеряют».

«На СВО всем работы хватит», — написала в ответ Кузьминых.

Также она опубликовала сторис со скриншотом ответа Котюкова и призвала жителей края «не жужжать» и радоваться «чистому небу над головой».

Кузьминых возглавляет «Центр управления регионом», созданный в 2020 году. Организация занимается мониторингом, отработкой и анализом обращений граждан.

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Жизнь #Общество #Красноярск #Местная власть
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