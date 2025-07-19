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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыты подробности «мобилизации мертвецов» на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти отправляют на фронт инвалидов и даже мертвых людей, рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«Не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. <...> Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают», — отметил военнопленный.

По его словам, возраст и состояние здоровья граждан не имеют значения для тех, кто занимается мобилизацией. Мужчина рассказал, что в одно из пополнений на фронт привезли молодого человека с эпилепсией. В результате его пришлось откачивать три раза.

На фронте также регулярно оказываются 18-летние молодые люди, а также мужчины в возрасте 60 лет и старше, некоторые из которых даже не могут надеть амуницию или бронежилет из-за проблем со здоровьем.

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Оборона #Армия
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