Мошенники стали блокировать устройства Apple под предлогом установки приложений или восстановления утерянных данных, сообщил пресс-центр МВД России.

«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учетную запись мошенников на своем устройстве. В текущем году данная схема реализовывалась под предлогами установки недоступных для техники Apple или необходимых для работы приложений, помощи в поиске утерянного или передачи данных с поврежденного устройства», — рассказали ТАСС в пресс-центре.

В МВД привели пример схемы, которая используется мошенниками в сфере знакомств. Так, злоумышленник подыскивает жертву с устройством Apple, и выстраивает доверительные отношения. После чего направляет ей фото разбитого телефона, объясняет, что не может войти в iCloud. Сообщает о необходимости распечатать билеты на самолет или материалы для доклада руководителю.

«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы», — пояснили в ведомстве.

Чаще всего блокировка осуществляется в целях вымогательства денег. Угрозами выступают удаление данных или безвозвратная блокировка устройства. Средняя сумма составляет около 10 тысяч рублей, отметили в МВД.