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Госдума рассмотрит выдворение кланов мигрантов из России

Источник:
Sibnet.ru
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Мигранты из Средней Азии
Фото: © Андрей Кучеренко

Партия «Справедливая Россия – За правду» потребовала ужесточить законодательство и начать выдворение из страны родственников мигрантов, нарушивших российские законы, соответствующие поправки внесены в Госдуму, сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

«Я убежден, что использование «кланового менталитета» для борьбы с преступностью в этой среде позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности в нашей стране», — цитирует пресс-служба СРЗП Миронова.

По мнению политика, нарушение российских законов мигрантами свидетельствует об их нежелании становиться частью российского общества. Родственники преступников их прикрывают, за что «должно наступать неминуемое наказание в виде депортации с последующим запретом на въезд в Россию».

Миронов считает, что каждый мигрант при пересечении границы должен платить специальный сбор — эти средства в случае необходимости пойдут на оплату депортации, и государство не будет тратить деньги.

Соответствующие поправки внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан». Их рассмотрит Государственная Дума.

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Жизнь #Законы #Общество
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