Кровавый «флаг мести» подняли над священной мечетью в Иране

Красный «флаг мести» подняли после атак Израиля над священной мечетью Джамкаран в Иране. Это культовое сооружение находится в священном для шиитов городе Кум.

Видео с развевающимся красным флагом над куполом мечети показало агентство Fars. Красные флаги над мечетями в шиитской традиции символизируют призыв отомстить за невинно убитых людей.

Ранее красный флаг поднимали 4 января 2020 года в ответ на авиаудар по международному аэропорту Багдада, а также после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в сентябре 2024 года.

Израиль 13 июня нанес удары по Ирану, в операции участвовало более 200 самолетов. Среди погибших — глава генштаба ВС Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции и ряд ученых-ядерщиков.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция будет продолжаться до уничтожения иранской ядерной инфраструктуры. По мнению израильских политиков, с ее помощью Тегеран мог создать несколько атомных бомб.