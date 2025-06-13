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Кровавый «флаг мести» подняли над священной мечетью в Иране

Источник:
Sibnet.ru
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Красный «флаг мести» подняли после атак Израиля над священной мечетью Джамкаран в Иране. Это культовое сооружение находится в священном для шиитов городе Кум.

Видео с развевающимся красным флагом над куполом мечети показало агентство Fars. Красные флаги над мечетями в шиитской традиции символизируют призыв отомстить за невинно убитых людей.

Ранее красный флаг поднимали 4 января 2020 года в ответ на авиаудар по международному аэропорту Багдада, а также после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в сентябре 2024 года.

Израиль 13 июня нанес удары по Ирану, в операции участвовало более 200 самолетов. Среди погибших — глава генштаба ВС Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции и ряд ученых-ядерщиков.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что операция будет продолжаться до уничтожения иранской ядерной инфраструктуры. По мнению израильских политиков, с ее помощью Тегеран мог создать несколько атомных бомб.

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Политика #Мир #Религия
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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

mosquito__2010

кошка скребет на свой хребет.израиль слишком много на себя взял.стремительно меняющийся мир в сторону...

Удавиков

Только детей палестинцев около 18 тыс убили израильтяне, демократия и нацизм чем-то отличаются?