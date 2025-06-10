«Яндекс Маркет» запустил страхование техники

«Яндекс Маркет» запустил новую услугу — страхование техники с заменой на новую, сообщила пресс-служба площадки.

Теперь покупатели могут оформить полис и решить вопросы, связанные с страховкой, прямо в приложении или на сайте, без перехода на сторонние ресурсы и обращений в поддержку страховой компании.

«Страхование поможет покупателю избежать лишних затрат, если устройство упадет, треснет или, например, испортится из-за воды — в таком случае его заменят на аналогичное или схожее по характеристикам», — говорится в сообщении.

Страховка доступна для большей части смартфонов, в будущем ассортимент дополнят другими товарами, например, наушниками, стиральными машинами. Также будет расширяться география услуги.

Добавить страховку можно в карточке товара или при оформлении заказа. Полис заключается по серийному номеру товара и начинает действовать после его получения. Страховка сохраняет свое действие даже при перепродаже или дарении устройства.

Чтобы заменить сломанное устройство, покупателю нужно открыть в приложении или на сайте раздел «Страхование», нажать кнопку «Телефон сломался» и заполнить заявление. Служба поддержки возьмет заявление в работу и расскажет о дальнейших шагах.