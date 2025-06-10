НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Яндекс Маркет» запустил страхование техники

Источник:
Sibnet.ru
270 0

«Яндекс Маркет» запустил новую услугу — страхование техники с заменой на новую, сообщила пресс-служба площадки.

Теперь покупатели могут оформить полис и решить вопросы, связанные с страховкой, прямо в приложении или на сайте, без перехода на сторонние ресурсы и обращений в поддержку страховой компании.

«Страхование поможет покупателю избежать лишних затрат, если устройство упадет, треснет или, например, испортится из-за воды — в таком случае его заменят на аналогичное или схожее по характеристикам», — говорится в сообщении.

Страховка доступна для большей части смартфонов, в будущем ассортимент дополнят другими товарами, например, наушниками, стиральными машинами. Также будет расширяться география услуги.

Добавить страховку можно в карточке товара или при оформлении заказа. Полис заключается по серийному номеру товара и начинает действовать после его получения. Страховка сохраняет свое действие даже при перепродаже или дарении устройства.

Чтобы заменить сломанное устройство, покупателю нужно открыть в приложении или на сайте раздел «Страхование», нажать кнопку «Телефон сломался» и заполнить заявление. Служба поддержки возьмет заявление в работу и расскажет о дальнейших шагах.

Еще по теме
Ozon запустил сервис личной доставки для всех жителей России
Россия стала шестой в рейтинге стран по независимости от экспорта
Компания Nvidia предложила купить видеокарту-кирпич
Порядка 40% продающихся стройматериалов оказались некачественными
смотреть все
Экономика #Торговля #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине
Украина неожиданно отказалась принимать тела погибших
Глава Якутии назвал уголь незаменимым для большей части России
Трамп «разрешил» России бить по Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-2rist-

Правильно!!! блокировать всё,но оставлять доступ только к порносайтам...🤣

Egorka72

У нас это уже происходит... и давно уже. Вот только властям до этого нет дела...или наоборот есть Прибыльное...

se 34

Мигранты не довольны и устраивают беспредел на улицах, думаю когданибудь нас это ждет

Egorka72

Что за бред! Вместо того чтобы граждан терроризировать - занялись бы решением безопасности граждан от...