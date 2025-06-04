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Кремль подтвердил попытку подрыва Крымского моста

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины пытались подорвать Крымский мост, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Взрыв действительно был, ничего не повреждено. Мост работает», — сказал Песков журналистам, подтвердив тем самым информацию об атаке ВСУ на Крымский мост, передает  «Коммерсантъ».

Накануне в телеграм-каналах распространилось видео, на котором зафиксирован подводный взрыв якобы в районе одной из опор Крымского моста. При этом сама опора видимых повреждений не получила.

Служба безопасности Украины 3 июня заявила, что провела спецоперацию по подрыву опор Крымского моста. Утверждалось, что было активировано взрывное устройство мощностью около тонны в тротиловом эквиваленте.

Движение автомобилей по Крымскому мосту после инцидента временно перекрывали, также в севастопольской бухте приостановил движение морской пассажирский транспорт. Через несколько часов перекрытия были сняты.

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Политика #Россия #Происшествия
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