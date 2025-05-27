Госдума утвердила требования к гостевым домам

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах пройдет в ряде регионов России с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года, соответствующий закон принят Госдумой.

Цель пилотного проекта — регулирование деятельности гостевых домов и повышение уровня защиты прав потребителей и их безопасности. В документе указываются требования к услугам, предоставляемым гостевыми домами, а также механизм их классификации.

Закон определяет гостевой дом как индивидуальный жилой дом или его часть, используемую для оказания гостиничных услуг. При этом дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка.

Помимо Крыма и Краснодарского края, эксперимент будет проводиться в Республике Алтай, Республике Дагестан, Алтайском, Приморском и Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях.

В указанных регионах владельцы индивидуальных жилых домов, предоставляющих услуги временного размещения, смогут получить официальный статус «гостевого дома» при условии внесения соответствующих сведений в единый реестр классифицированных средств размещения.

Закон вводит запрет на оказание услуг гостевых домов, не включенных в реестр, а также на распространение информации о таких услугах без идентификационного номера и активной ссылки на реестровую запись. Нарушение этих положений будет наказываться административно.