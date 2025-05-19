Рублю предрекли неизбежное ослабление летом

Курс рубля упадет летом независимо от рыночной конъюнктуры и санкционной проблематики до 85-95 за доллар, считает финансовый эксперт Андрей Бархота.

«Рубль крепче 85 за доллар способен стремительно усугублять дефицит государственного бюджета РФ. Поэтому не исключено, что летом государство может прибегнуть к экстраординарным мерам, чтобы ослабить национальную валюту», — сказал «Прайм» Бархота.

По его словам, в основном речь может идти о монетарных мерах. К примеру, это может быть не только отмена, но и запрет продажи валютной выручки, активные интервенции со стороны Минфина и Банка России, снижение ключевой ставки.

Как следствие, летом курс рубля должен составить не менее 85-95 за доллар, спрогнозировал он.