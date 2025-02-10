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Известный спортивный комментатор попал в реанимацию в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Спортивный комментатор Роман Скворцов
Фото: © @romanskvortsov

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска, сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев. Полиция начала проверку, каким образом он получил травму головы.

«Коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска!!! Ситуация серьезная!!!» — написал Губерниев вечером 9 февраля в телеграм-канале.

Позже он добавил, что Скворцов в сознании. А в третьем посте поблагодарил «врачей Новосибирска, бригаду скорой помощи». «Респект местным Минспорту и Минздраву!!» — отметил Губерниев.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин заявил в телеграм-канале, что на Скворцова могли напасть на улице. По данным телеграм-канала Baza, Скворцова нашли вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте Новосибирска — предварительно, у него произошел конфликт с компанией отдыхавших.

«У него были диагностированы травмы головы. При этом пока до конца неизвестно, был ли он избит или просто упал и ударился головой. Сам Скворцов не помнит, что с ним произошло», — утверждает издание.

«В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении гражданина с травмой головы. Сотрудниками проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного гражданина», — сообщило ГУ МВД по Новосибирской области.

Скворцову 49 лет. Карьеру комментатора начал в 2003 году, специализируется на хоккее и баскетболе. В Новосибирске работал на матчах Недели звезд КХЛ.

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Хахах, типичное "а вот в России"))