Российские школьницы с песней «Сигма бой» попали в чарт США

Песня «Сигма бой» двух девочек блогеров из России попала в топ-10 чарта Billboard, обогнав Кэти Перри.

«Сигма Бой» — песня российских блогеров Betsy (Светлана Чертищева) и Марии Янковской. Школьницам 11 и 12 лет. А песню им написал папа Betsy композитор Михаил Чертищев в соавторстве с рок-певцом Муккой.

Трек вышел 4 октября 2024 года и стал популярен благодаря вирусным видео в «Тиктоке». Песня также попала в чарты стриминговых сервисов Spotify и YouTube.

Теперь российский «Сигма бой» добрался до чарта Billboard и расположилась на 7 месте, обогнав даже Кэти Перри.