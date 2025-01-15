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Российские школьницы с песней «Сигма бой» попали в чарт США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Песня «Сигма бой» двух девочек блогеров из России попала в топ-10 чарта Billboard, обогнав Кэти Перри.

«Сигма Бой» — песня российских блогеров Betsy (Светлана Чертищева) и Марии Янковской. Школьницам 11 и 12 лет. А песню им написал папа Betsy композитор Михаил Чертищев в соавторстве с рок-певцом Муккой.

Трек вышел 4 октября 2024 года и стал популярен благодаря вирусным видео в «Тиктоке». Песня также попала в чарты стриминговых сервисов Spotify и YouTube.

Теперь российский «Сигма бой» добрался до чарта Billboard и расположилась на 7 месте, обогнав даже Кэти Перри.

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