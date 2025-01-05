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Туристический автобус в Алтайском крае протаранил столб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

ДТП с участием туристического автобуса произошло в Алтайском крае, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в Смоленском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб, деформировав капот. В момент аварии в салоне находились 18 человек.

Ведомство уточнило, что после ДТП пять граждан были доставлены в Белокурихинскую горбольницу для осмотра. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что на месте аварии обстановку контролировал пожарный расчет 46-й пожарно-спасательной части шестого отряда. Специалисты МЧС оперативно обесточили транспортное средство.

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ЧП #ДТП #Алтайский край
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