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Папа Римский призвал Россию и Украину сложить оружие

Источник:
Vatican News
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Папа Римский Франциск выступил с речью по случаю Рождества, в которой призвал к урегулированию российско-украинского конфликта, напомнив, что «Святые Врата спасения открыты для всех».

«В это Рождество я призываю каждого человека, а также все народы и нации найти в себе мужество, необходимое для того, чтобы войти в эти Врата, стать паломниками надежды, заглушить звуки оружия и преодолеть разногласия», — сказал Франциск.

В своей речи понтифик также призвал к прекращению войны на Ближнем Востоке. Он сказал о необходимости усилить гуманитарную поддержку странам Африки, в которых ухудшение обстановки связано с вооруженными конфликтами, терроризмом и изменением климата.

Святые Врата, о которых говорит Папа Римский, находятся в соборе Святого Петра в Ватикане. Их открывают раз в 25 лет. Согласно традиции, которая возникла в XIV веке, прохождение через врата позволяет паломникам получить прощение грехов.

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Жизнь #Религия #Мир
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