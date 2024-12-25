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Завершается сбор данных победителей игры «Новогодний Mixx»

Источник:
Sibnet.ru
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Определились победители игры «Новогодний Mixx», завершившейся на Sibnet.ru 22 декабря. Разыграны три суперприза и все основные призы. В четверг, 26 декабря завершается сбор контактных данных победителей.

Полный список победителей опубликован на сайте игры — чтобы посмотреть, нужно кликнуть по кнопке «Победители», размещенной сразу под игровой картой.

Всем победителям 23 декабря отправлены уведомления на e-mail, указанные в личных кабинетах пользователей Sibnet.ru. 

Однако у некоторых участников, выигравших призы, e-mail отсутствуют либо письма на указанные адреса не доходят.

Просьба срочно заполнить в личных кабинетах на Sibnet.ru актуальную электронную почту и сообщить об этом на адрес поддержки игры box@sibnet.ru. В письме нужно сообщить ник и дату заполнения e-mail. Если до истечения суток 26 декабря 2024 года эти данные не поступят, право на получение приза утратится.

Кроме того, от некоторых победителей нет ответа. Рекомендуем проверить в в своих почтовых ящиках папки «Спам», «Нежелательное». 

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