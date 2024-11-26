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Блогеру Лерчек продлили домашний арест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Лерчек

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), а также ее бывший муж Артем Чекалин, подозреваемые в незаконном выводе денег из России, останутся под домашним арестом еще на месяц.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Чекалиной и Чекалину срок домашнего ареста", — сообщили в суде ТАСС.

Им так же все еще запрещено покидать дома без письменного разрешения, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

Чекалиных и их знакомого бизнесмена Романа Вишняка в начале октября задержали за незаконный вывод за пределы России крупной суммы денег — более 250 миллионов рублей.

До развода Валерию и Артема Чекалиных обвиняли в уклонении от налогов. Но пара выплатила все долги перед государством и обвинения сняли.

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