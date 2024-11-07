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Бывшую «Мисс Россия» заподозрили в контрабанде

Источник:
Sibnet.ru
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София Никитчук
Фото: © @nikitchuksofi

Участница мировых конкурсов красоты пыталась без декларации провезти через таможню драгоценности на 12 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. По данным телеграм-каналов, речь идет о «Мисс Россия 2015» Софье Никитчук.

По данным ФНС, девушка прибыла из Ниццы транзитом через Стамбул во Внуково. Она проследовала на «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала. Пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier.

По ее словам, она не декларировала драгоценности, поскольку это личные вещи. Экспертиза показала, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы.

Драгоценности на 12 млн рублей во Внуково
Фото: © пресс-служба ФТС России

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и статье 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала 112, нарушительница — Софья Никитчук. В 2015 году она победила на конкурсе «Мисс Россия», заняла второе место на «Мисс мира». Сейчас Никитчук 31 год, она — владелица сети салонов красоты NIKISO Space и дизайнер собственного бренда одежды NIKISO.

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Danilon

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Кто бы еще о российских ноутбуках чего рассказал, как зовут то их?

Uynachalnica

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Sovik

При чём здесь некий Александр Бородай и данная статья?