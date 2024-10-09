Экс-министра в Красноярском крае осудили за кражу подарков ветеранам

Экс-министр социальной политики Красноярского края Галина Пашинова признана виновной в хищении денег, предназначенных для покупки подарков ветеранов Великой Отечественной войны, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, в январе и декабре 2017 года власти запланировали покупку ценных подарков ветеранам к 72-й и 73-й годовщинам Победы. Заместитель Пашиновой Наталья Колягина заключила 45 государственных контрактов на поставку бытовой электрической техники, в том числе электрочайников, мультиварок, миксеров и утюгов, на общую сумму более 4,3 миллиона рублей.

Фактически вместо 900 подарков с ценной техникой были куплены не более 600 дешевых чайников, утюгов, тонометров и пледов. На это потратили не больше 1,2 миллиона рублей.

Пашинова, зная о происходящем, все равно подписала отчетные документы, по которым коммерсантам перечислили 4,3 миллиона рублей. Похищенные деньги участники преступной группы разделили.

В 2019 году было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Расследование и суд заняли пять лет. В ходе расследования представители коммерческих организаций возместили ущерб в размере 2,3 миллиона рублей.

Пашинову приговорили к трем годам и десяти месяцам лишения свободы условно. Колягина получила шесть лет условно, коммерсанты — от трех лет и восьми месяцев до четырех лет и шести месяцев условно.