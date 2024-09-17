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Евросоюз направил прибыль от активов России на оружие для ВСУ

Источник:
«Коммерсантъ»
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Евросоюз потратил 1,4 миллиарда евро прибыли от замороженных активов России на оказание военной помощи Украине, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, деньги направили на поставку «приоритетного оборудования», в том числе артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, а также на заказы, выполненные украинской оборонной промышленностью.

С февраля 2022 года страны G7, ЕС и Австралия заморозили около 260 миллиардов российских валютных резервов. Из них почти 191 миллиард евро хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В мае Евросоюз одобрил использование большей части доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. 90% прибыли должны выделить через Европейский фонд мира, еще 10% направят в бюджет ЕС для распределения по программе долгосрочной помощи Киеву.

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Оборона #Оружие #Деньги
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Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...