Евросоюз потратил 1,4 миллиарда евро прибыли от замороженных активов России на оказание военной помощи Украине, заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, деньги направили на поставку «приоритетного оборудования», в том числе артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, а также на заказы, выполненные украинской оборонной промышленностью.

С февраля 2022 года страны G7, ЕС и Австралия заморозили около 260 миллиардов российских валютных резервов. Из них почти 191 миллиард евро хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В мае Евросоюз одобрил использование большей части доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. 90% прибыли должны выделить через Европейский фонд мира, еще 10% направят в бюджет ЕС для распределения по программе долгосрочной помощи Киеву.