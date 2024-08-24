Зеленский запретил каноническую православную церковь на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, одобренный парламентом страны во вторник. Документ опубликован в картотеке на сайте Верховной Рады.

«Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней», — говорится в официальном телеграм-канале украинского парламента.

Согласно ему, все украинские религиозные организации должны разорвать связь с РПЦ. Закон также запрещает «пропаганду идеологии «русского мира» и использование религиозных организаций для ее продвижения, указано в сообщении.

Украинский президент ранее заявлял, что Москва ««использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан». В мае 2022 года УПЦ провела собор, по результатам которого заявила о своей независимости от РПЦ.