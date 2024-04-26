Как работает мобильная связь Ростелекома

Есть популярный и правильный финансовый совет: не складывать все яйца в одну корзину. Но в этом случает он не работает — услуги связи выгоднее получать у одного оператора. Комбинированные тарифы Ростелекома — как раз такое решение. В них включены интернет, развлекательный контент и мобильная связь.

Мобильная связь включена в линейки тарифов «Технологии общения» и «Технологии выгоды». Разбираемся, чем они отличаются.

«Технологии общения»

Этот тариф в базовом варианте предлагает 1 тысячу минут, 500 СМС и 40 ГБ мобильного интернета.

Полный безлимит на звонки на мобильные и стационарные номера Ростелекома по всей России. Плюс неограниченный интернет-трафик в популярных мессенджерах, социальных сетях, онлайн-кинотеатре и ТВ Wink.

Домашний интернет по технологиям последнего поколения летает со скоростью от 100 Мбит в секунду. Этого достаточно, чтобы работать онлайн, играть, скачивать и смотреть видео.

Абонент может настроить тариф, увеличив количество минут до 2,2 тысячи и скорость домашнего интернета до 300 Мбит в секунду.

За развлечения отвечает онлайн-кинотеатр Wink. Это множество телеканалов в качестве HD и 4K, тысячи фильмов и сериалов, включая оригинальные. Фильмотеку дополняет кино от партнеров: START, more. tv, AMEDIATEKA, viju.

У тарифа есть семейная вариация — «Технологии общения+». В этом случае к одному счету можно привязать до пяти сим-карт. Три из них бесплатны, четвертая и пятая обойдутся по 50 рублей. Члены группы будут совместно расходовать минуты и гигабайты трафика.

Если основной интернет-трафик израсходован, то группа «Семья» сможет докупить 50 ГБ за 200 рублей в месяц.

«Технологии выгоды»

«Технологии выгоды» отличаются наличием интерактивного ТВ в комплекте с домашним интернетом — с постоянным пакетом ТВ-каналов и онлайн-кинотеатром. Услуга дает возможность перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, смотреть программы, прошедших в эфире в течение предыдущих трех суток.

При этом под одной учетной записью онлайн-кинотеатр и ТВ Wink можно смотреть на семи разных устройствах там, где удобно: на экране телевизора, компьютере, планшете или смартфоне.

База тарифа — 1 тысяча минут, 500 СМС и 40 ГБ мобильного интернета, домашний интернет со скоростью 200 Мбит в секунду, более 200 телеканалов и 27 тысяч фильмов и сериалов. Количество минут, скорость и подписку на развлекательный контент «подрастить».

«Технологии выгоды+» — это тот же тариф, только с группой «Семья», в которой к основному номеру можно подключить еще четыре сим-карты.

Как подключить?

Не абоненты Ростелекома должны выбрать тариф на сайте и отправить заявку онлайн. Абоненты могут менять тариф в личном кабинете или в приложении.

Можно перейти в Ростелеком с сохранением как своего номера, так и номеров других членов семьи. Для этого потребуется оставить заявку на сайте, написать заявление и получить комплект с сим-картой.