Россиян начнут наказывать за дипфейки

Министерство цифрового развития совместно с МВД и Роскомнадзором разрабатывают предложения по введению наказания за использование технологии подмены в интернете.

Предложения обнародуют во время заседания правительственной комиссии под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Мероприятие запланировано на 1 ноября 2024 года, пишут «Ведомости».

Каким именно будет наказание за дипфейк, пока неизвестно. Это могут быть штрафы или привлечение к уголовной ответственности. На данный момент вопрос использования дипфейков в России не регулируется законом.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что решить вопрос с неправомерным использованием дипфейков могут сами разработчики. Для этого предлагают обязать пользователей маркировать изображения и видео, созданные при помощи искусственного интеллекта.