НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россиян начнут наказывать за дипфейки

Источник:
Sibnet.ru
264 0

Министерство цифрового развития совместно с МВД и Роскомнадзором разрабатывают предложения по введению наказания за использование технологии подмены в интернете.

Предложения обнародуют во время заседания правительственной комиссии под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Мероприятие запланировано на 1 ноября 2024 года, пишут «Ведомости».

Каким именно будет наказание за дипфейк, пока неизвестно. Это могут быть штрафы или привлечение к уголовной ответственности. На данный момент вопрос использования дипфейков в России не регулируется законом.

Опрошенные изданием эксперты говорят, что решить вопрос с неправомерным использованием дипфейков могут сами разработчики. Для этого предлагают обязать пользователей маркировать изображения и видео, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Еще по теме
Закон о фейках: кому грозит конфискация имущества
Дачную амнистию для общих построек продлили в России
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Регионам России дали право запрещать «наливайки»
смотреть все
Политика #Законы #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Обсуждение (0)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Власти сообщили о множестве жертв после удара ВСУ по Белгороду
64
Умер оппозиционер Алексей Навальный
41
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
32
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам