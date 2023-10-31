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Илья Соболев повторил обнаженное фото Бритни Спирс

Источник:
Sibnet.ru
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Комик Илья Соболев продолжает пародировать певицу Бритни Спирс, после танцев с ножами, он опубликовал в соцсети обнаженную фотографию.

Соболев повторил фотографию Бритни Спирс, где полностью обнаженная певица позирует на фоне моря и демонстрирует ягодицы. Комик сделал в фотошопе смешную пародию.

«Не Бритни, конечно, но пофоткаться на море люблю», — подписал Соболев созданный снимок-пародию.

Фото: © соцсети

Подписчики Соболева неоднозначно отнеслись к очередной выходке артиста. Одних пародия очень повеселила, другие же осудили его издевку над психически неуравновешенной певицей.

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