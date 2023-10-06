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Технологии общения: много мобильного интернета от Ростелеком

Источник:
Sibnet.ru
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Тарифы Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru
Тариф «Технология общения. Хит сезона М» Ростелекома — экономный вариант для подключения базового пакета услуг: безлимитный домашний интернет, сотовая связь и много мобильного интернета.

Три месяца по невероятной низкой цене — всего 300 рублей за пакет, который включает: домашний интернет 100 Мбит/с, мобильная связь и облачное хранилище Mail.ru. После окончания трех месяцев стоимость будет 600 рублей, тоже не высокая цена для объема услуг.

Подключить тариф «Технология общения. Хит сезона М» со скидкой 50% на три месяца и платить по 300 рублей в месяц могут новые абоненты до 29 февраля 2024 года включительно. Это идеальное предложение для студентов, молодых семей, пенсионеров.

Еще расширенная версия тарифа «Технология общения+. Хит сезона М». Стоимость на первые три месяца — 400 рублей.

Что включено в тариф за 400 рублей в месяц?

Пользователь получит безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с от Ростелекома. Это самая оптимальная скорость для пользователя, она позволяет без задержек и проблем смотреть видео, соцсети, играть онлайн.

Ее хватит для работы одновременно на трех устройствах, то есть для трех проживающих в квартире людей. При скорости 100 Мбит/сек файл весом в 1 ГБ скачается за 82 секунды.

Еще одна опция в пакете — мобильная связь. Обычно только за нее пользователи в месяц платят не меньше 300 рублей, а в этом тарифе, это только одна из услуг. В этом тарифе опция расширенная — на один лицевой счет можно подключить до пяти сим-карт.

Пользователь получит 1,2 тысячи минут на звонки, 500 СМС и 50 Гб мобильного интернета с безлимитом на соцсети, мессенджеры и ТВ Wink. Этого хватит для пяти абонентов, чтобы активно общаться, смотреть видео со смартфонов, листать соцсети и слушать музыку. 

Кроме того, в тарифе бонус — 20 Гб мобильного интернета, который добавляется каждый месяц в течении четырех месяцев после подключения.

Также есть опция «Бесплатная раздача интернета», она дает возможность без какой-либо платы раздавать интернет любом месте — на даче, на работе, дома.

Также в комплекте — персональное и защищенное облачное хранилище на 8 Гб. Хранилище доступно в любом месте с любых устройств. Его хватит для хранения сканов документов и семейных фотографий. 

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Жизнь #Интернет #Мобильная связь #Интернет #Потребитель
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