Папа Римский разозлил Киев словами о «великой России»

Папа Римский Франциск в ходе общения с католической молодежью в Санкт-Петербурге по видеосвязи заявил о «великой России». После этого понтифика раскритиковали власти Украины.

«Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал понтифик, добавив, что Россия славится не только культурой, но и человечностью.

Слова Франциска вызвали сильный резонанс в Киеве. Комментируя высказывание понтифика, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко посчитал выступление «империалистической пропагандой». Он отметил, что такой империалистической пропагандой о спасении «великой матушки России» Кремль оправдывает свои действия на Украине.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук также заявил, что заявления Франциска о Петре I и Екатерине II являются «худшим примером империализма и крайнего русского национализма».