НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Папа Римский разозлил Киев словами о «великой России»

Источник:
The Hill
835 4

Папа Римский Франциск в ходе общения с католической молодежью в Санкт-Петербурге по видеосвязи заявил о «великой России». После этого понтифика раскритиковали власти Украины.

«Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал понтифик, добавив, что Россия славится не только культурой, но и человечностью.

Слова Франциска вызвали сильный резонанс в Киеве. Комментируя высказывание понтифика, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко посчитал выступление «империалистической пропагандой». Он отметил, что такой империалистической пропагандой о спасении «великой матушки России» Кремль оправдывает свои действия на Украине.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук также заявил, что заявления Франциска о Петре I и Екатерине II являются «худшим примером империализма и крайнего русского национализма».

Еще по теме
Bild передала прошлогодний разговор Макрона и Шольца о Путине
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию
смотреть все
Политика #Мир #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Стало известно, по какому признаку опознали Пригожина
Собчак показала последнюю переписку с Пригожиным
Китай испытал самую мощную в мире пушку Гаусса
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин проигнорирует похороны Пригожина
ВСУ передали бронетранспортеры времен Вьетнамской войны
Подготовка к похоронам Пригожина началась на кладбищах Петербурга
Lada Granta получит мотор Евро-5 и подорожает
О самом главном
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина
28
Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России
26
Киев заявил о поддержке Западом ударов по Крыму
24
Зеленский назвал риски переноса боев в Россию
24
Стала известна дата визита Эрдогана в Россию