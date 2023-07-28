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Зеленский перенес празднование Рождества на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым Рождество на Украине теперь празднуется 25 декабря, сообщается на сайте Верховной Рады.

Теперь 25 декабря день в стране будет выходным. Прежнюю дату праздника — 7 января — исключили из перечня праздничных и выходных дней.

В июне Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества. Он заявил, что украинцам «долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января».

На государственном уровне Рождество на Украине начали отмечать 25 декабря с 2017 года. Но большинство верующих продолжали праздновать его 7 января, которое пока оставалось выходным днем.

В мае этого года Православная церковь Украины объявила о переходе на новоюлианский календарь. Общее употребление новоюлианского календаря будет введено в ПЦУ с 1 сентября этого года, когда начинается новый церковный год.

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Политика #Мир #Религия
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