Западное СМИ рассказало о боевых дельфинах в Севастополе

Российские военные, возможно, удвоили число боевых дельфинов, которые охраняют бухту Севастополя, заявил автор издания Naval News («Военно-морские новости»).

«Материалы, которые видели Naval News, показывают, что число загонов для дельфинов увеличилось. Анализ показывает, что число животных выросло с трех-четырех до шести-семи», — говорится в статье.

Автор Хай Саттон поясняет, что дельфинов держат у самого входа в бухту, и их задача — охранять базу Черноморского флота России от военных водолазов противника.

ВМФ СССР в 1965 году создал центр на побережье Черного моря, который изучал военное использование морских млекопитающих, в 1990-х годах обучение дельфинов было прекращено. Сообщалось, что ВМФ России в 2014 году берет на службу боевых дельфинов. Эти же животные усиливают оборону США.