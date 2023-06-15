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Западное СМИ рассказало о боевых дельфинах в Севастополе

Источник:
Sibnet.ru
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Дельфин во время тренировки
Фото: Wikimedia

Российские военные, возможно, удвоили число боевых дельфинов, которые охраняют бухту Севастополя, заявил автор издания Naval News («Военно-морские новости»).

«Материалы, которые видели Naval News, показывают, что число загонов для дельфинов увеличилось. Анализ показывает, что число животных выросло с трех-четырех до шести-семи», — говорится в статье.

Автор Хай Саттон поясняет, что дельфинов держат у самого входа в бухту, и их задача — охранять базу Черноморского флота России от военных водолазов противника.

ВМФ СССР в 1965 году создал центр на побережье Черного моря, который изучал военное использование морских млекопитающих, в 1990-х годах обучение дельфинов было прекращено. Сообщалось, что ВМФ России в 2014 году берет на службу боевых дельфинов. Эти же животные усиливают оборону США.

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Топ комментариев

scorpion2777

Пошлите германии сигнал что вся военная мощь НАТО ничто в сравнении с ядерной боеголовкой летящей на...

Vitall2005

Германия когда то напала на Россию, убив миллионы наших сограждан.

physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили