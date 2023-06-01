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Максим Фадеев выпустил песню «Скажите детям»

Источник:
Sibnet.ru
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Продюсер и музыкант Максим Фадеев выпустил ко Дню защиты детей песню и клип «Скажите детям», где учит родителей разговаривать со своими детьми.

«Скажите детям, что деньги — ветер, что самый честный не будет предан. И только смелый он станет вечным. Своим об этом скажите детям», — поется в припеве песни.

В анонсе композиции Фадеев обратился к родителям. Он убежден, что взрослые многое не договаривают своим детям и попросил их исправить свою ошибку в их праздник, День защиты детей.

В конце композиции к Фадееву присоединяется участница шоу «Голос. Дети» Маша Гулевич и исполняет куплет с обращением ребенка к взрослому.

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