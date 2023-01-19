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Путин тайно окунулся в прорубь на Крещение

Источник:
Sibnet.ru
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Крещение. Купание в пророби
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение, но фото и видео этого не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал традиции», — цитирует ТАСС Пескова.

Впервые Кремль сообщил об участии Путина в крещенских купаниях в 2018 году. Тогда президент окунулся в иордань на озере Селигер, в 2019 году сделал это в Подмосковье.

В 2022 году Путин пропустил крещенские купания в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. По словам Пескова, тогда представители церкви не рекомендовали делать это из-за пандемии COVID-19.

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Политика #Россия #Религия
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