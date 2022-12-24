МТС запустил сервис пополнения кошелька Steam

МТС запустил новый способ оплаты, с помощью которого можно пополнить баланс кошелька в игровом магазине Steam.

Соответствующий раздел появился на странице сервиса «МТС Деньги». За перевод придется отдать минимум 50 рублей, однако МТС предупреждает, что в некоторых случаях сумма комиссии из-за переконвертации может достигать 26%.

Чтобы зачислить деньги на аккаунт, потребуется ввести имя аккаунта Steam, сумму платежа, а также указать номер своей банковской карты, с которой спишется платеж.

Сейчас в Steam проходит масштабная зимняя распродажа с грандиозными скидками. Однако российские геймеры могут оплачивать покупку игр только с помощью внутреннего кошелька в магазине.