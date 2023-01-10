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Какие бонусы в «Мире танков» получают абоненты «Игрового»

Источник:
Sibnet.ru
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Постер игры Мир танков
Фото: © Lesta Games

Проект «Мир танков» стал продолжателем Word of Tanks для российских игроков и унаследовал не только традиции, но и аудиторию геймеров. Игра по-прежнему обрастает поклонниками, баталии все так же горячи, а тариф «Игровой» от Ростелеком с опцией Lesta Games делают их еще интереснее.

После активации опции «Мир танков. Мир кораблей» в тарифе «Игровой» и привязки учетной записи Lesta Games пользователю становится доступен бесконечный премиум-аккаунт и эксклюзивный танк VIII уровня Т-44-100(И).

К танку прилагается набор боевых задач на опыт, прокачку экипажа, снаряды, личные резервы и уникальные стили, что позволит выделяться не только внешне, но и стать лидером на поле боя. Обученный экипаж для Т-44-100(И) с нулевым навыком «Боевое братство» идет в комплекте.

Промокоды на «Игровой» в игре на Sibnet.ru

Каждый месяц можно попробовать две единицы техники VIII уровня, прокачать ее и заработать свободный опыт для развития своего танкопарка. Игрокам доступны уникальные ивенты, бонусы и дополнительные призы в различных событиях на поле боя, бесплатный слот и камуфляж.

Подключить тарифную опцию «Мир танков. Мир кораблей» могут все абоненты тарифа «Игровой» от Ростелеком привязав аккаунт Lesta Games к Игровой платформе. Дополнительной платы не требуется. 

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Disobedient

А ведь истину говоришь. Кто-то из них уехал , кто-то остался и затаился. Бывший начальник Роснано например...

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас