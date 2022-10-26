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Астролог Глоба рассказал о вероятности Третьей мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большие войны начинаются в период высокой солнечной активности, такая наступит после 2024 года, что делает возможным начало Третьей мировой войны, сообщил астролог Павел Глоба.

«Третья мировая — возможный сценарий, которому, я надеюсь, не дадут возможности реализоваться… С 2024 по 2027-2028 годы — большая вероятность (Третьей мировой). Она связана с циклом подъема солнечной активности», — сказал Глоба в интервью на YouTube-канале «Белый шум».

По его словам, подобная солнечная активность была с 1916 по 1919 годы, и в этот период произошли развалы империй, не только российской, но австро-венгерской, турецкой. Также в России случилась гражданская война, а в мире пандемия испанки.

«В этот период с 2024 по 2028 годы совпадает несколько разных критических циклов. Эти годы я бы назвал бы самыми опасными. Это тенденция и информация для размышления, которая должна быть на столе у тех, кто принимает решения», — сказал Глоба.

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