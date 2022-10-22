Выросло число пострадавших из‑за обстрела Шебекино

Число пострадавших при обстреле украинской армией города Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек, сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.

По информации ведомства в соцсети «ВКонтакте», 12 пострадавшим была оказана медицинская помощь. Пятерых пострадавших госпитализировали, троих из них сейчас оперируют.

Кроме этого, два человека в результате обстрела скончались до прибытия сотрудников скорой помощи — это мужчина и 14-летний подросток, уточнило ведомство.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинской армии, в результате которого пострадали гражданские объекты и мирные жители.