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Владелец Lamoda продаст российский бизнес

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сингапурская компания Global Fashion Group, которая владеет одним из крупнейших интернет-магазинов Lamoda, продаст бизнес в России, Белоруссии и Казахстане. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

Покупателем выступит бизнесмен Яков Панченко, владелец российской сети «Стокманн». Закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы, Global Fashion Group по ее итогам прогнозирует выручку в размере около 100 миллионов евро.

Lamoda — один из крупнейших интернет-магазинов одежды в России и СНГ. В 2020 году на площадке было представлено более 10 миллионов товаров. По результатам первого полугодия 2022 года оборот Lamoda в России составил 47,3 миллиарда рублей.

После начала военной операции России Lamoda приостановила прием заказов на Украине. В конце апреля владелец приостановил инвестиции в развитие интернет-магазина.

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