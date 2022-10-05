Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России

Постпреды стран Евросоюза договорились о содержании восьмого пакета санкций против России, во том числе ограничение цен на российскую нефть, пишут западные СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

Новый пакет предусматривает меры против сталелитейной промышленности России. Он также запрещает гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госпредприятиях. При этом решение о фактической цене или ценовом диапазоне в рамках мер в отношении нефти из России еще не принято, приводит ТАСС материал Politico.

Как отмечает издание, Мальта, Греция и Кипр, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, выразили обеспокоенность влиянием ограничений в отношении российской нефти. Поэтому им предоставлены некоторые уступки.

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию» и запретить оказание любых услуг по морской перевозке нефти из РФ, если она будет продаваться по цене выше согласованного коалицией лимита.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил 1 сентября журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости на нее.