Marvel выпустила трейлер фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда»

Студия Marvel показала трейлер новой части фильма «Черная пантера», в ролике содержится намек на то, кому перейдет мантия правителя.
В трейлере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» показывают прощание с Т’Чаллой, королем Ваканды, и намекается, кому перейдет мантия Черной пантеры.
Также зрителям показали нового персонажа франшизы — Нэмор (Теноч Уэрт). По сюжету комиксов, новый герой умеет летать и умеет долго находиться под водой, поскольку его мать —принцесса подводного царства.
Предыдущая часть фильма о Черной пантере вышла в 2018 году. Там короля Ваканды сыграл Чезвик Боузман. Актер скончался в 2020 году в 43 года от рака.
Мировая премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» запланирована на 11 ноября.
volmenФото с учебного полигона,насадка на стволе.
Nik3316всю еду с огородов можно запросто купит и это будет в разы дешевле, чем затраты на сам огород...
SnikolasЗачем им дача, если можно все купить в магазине? тоже мне сравнение, на своем огороде все вкусней в разы,...
korvinsSЗа твой конечно они тебе позвонят и деньги потребуют на ремонт)