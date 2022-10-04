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Marvel выпустила трейлер фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда»

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Marvel показала трейлер новой части фильма «Черная пантера», в ролике содержится намек на то, кому перейдет мантия правителя.

В трейлере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» показывают прощание с Т’Чаллой, королем Ваканды, и намекается, кому перейдет мантия Черной пантеры.

Также зрителям показали нового персонажа франшизы — Нэмор (Теноч Уэрт). По сюжету комиксов, новый герой умеет летать и умеет долго находиться под водой, поскольку его мать —принцесса подводного царства.

Предыдущая часть фильма о Черной пантере вышла в 2018 году. Там короля Ваканды сыграл Чезвик Боузман. Актер скончался в 2020 году в 43 года от рака.

Мировая премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» запланирована на 11 ноября.

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