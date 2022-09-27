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Главком ВСУ назвал себя учеником главы Генштаба России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Міністерство у справах ветеранів України / CC BY 4.0

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал начальника Генштаба России Валерия Герасимова «умнейшим из людей»

Залужный в интервью The Time заявил, что уважает российские военные институты и хранит в своем кабинете собрание сочинений главы российского Генштаба Герасимова.

«Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. <...> Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей и мои ожидания от него были огромными»,— сказал главком ВСУ.

Залужному 49 лет. В июне 2021-го он был назначен главкомом ВСУ Украины. Герасимову 67 лет. Он стал начальником Генерального штаба Вооруженных сил России в ноябре 2012 года.

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