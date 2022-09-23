Зеленский потребовал у Германии современные танки

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Германии, которые, по его мнению, не проявляют должного желания поставлять танки и другую бронетехнику Киеву.

«Я хочу просто обратиться к Германии и сказать: вы независимы от любой другой страны. Это ваше мнение <...> Если не хотите отдать [танки и другую бронетехнику], без обид - вы самостоятельное государство, не давайте. Но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша и так далее. Не нужно. Каждый должен отвечать за себя», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, Берлин ждет, пока другие государства начнут поставки, например, Вашингтон передаст Киеву танки Abrams. Зеленский призвал Германию быть независимой от других стран в данном вопросе.

«Британия нам столько всего дала, Соединенные Штаты нам тоже очень много дали, не нужно себя сравнивать с какой-либо страной», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер призвал Германию стать примером для других стран в деле поддержки Украины.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль просил отправить на Украину новейшие танки Leopard 2, но немецкий канцлер Олаф Шольц не дал согласия на это.