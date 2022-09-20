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Гонорар Гагариной за концерт в Новосибирске отказались разглашать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ailura / CC BY-SA 3.0 at

Полина Гагарина и Ханна выступят на юбилее Новосибирской области, но не хотят, чтобы их гонорары разглашались, сообщил во вторник на пресс-конференции и.о министра культуры региона Юрий Зимняков.

«Извините, но про гонорары я говорить не буду. Это условия контракта», — сказал Зимняков, отвечая на вопрос, сколько денег из бюджета потратят на приглашенных звезд.

Гагарина и Ханна выступят на 85-летии Новосибирской области 24 сентября в 19.00 на «Михайловской набережной». Сначала на сцену выйдет Ханна, затем публику поразвлечет местная кавер-группа «REPLAY», а потом состоится выступление Полины Гагариной.

Зимняков отметил, что, выбирая хедлайнеров, опирались на мнение новосибирцев. Например, Ханну пожелала видеть молодежь. А Гагарина удовлетворит потребности взрослой аудитории.

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