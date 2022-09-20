Гонорар Гагариной за концерт в Новосибирске отказались разглашать

Полина Гагарина и Ханна выступят на юбилее Новосибирской области, но не хотят, чтобы их гонорары разглашались, сообщил во вторник на пресс-конференции и.о министра культуры региона Юрий Зимняков.

«Извините, но про гонорары я говорить не буду. Это условия контракта», — сказал Зимняков, отвечая на вопрос, сколько денег из бюджета потратят на приглашенных звезд.

Гагарина и Ханна выступят на 85-летии Новосибирской области 24 сентября в 19.00 на «Михайловской набережной». Сначала на сцену выйдет Ханна, затем публику поразвлечет местная кавер-группа «REPLAY», а потом состоится выступление Полины Гагариной.

Зимняков отметил, что, выбирая хедлайнеров, опирались на мнение новосибирцев. Например, Ханну пожелала видеть молодежь. А Гагарина удовлетворит потребности взрослой аудитории.