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Россиянам продлят кредитные каникулы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Кредитные каникулы для российских заемщиков продлят на полгода — до 31 марта 2023 года, соответствующий документ подготовило Министерство финансов, его проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Действующие сегодня кредитные каникулы были введены постановлением от 12 марта 2022 года в качестве одной из мер поддержки граждан. Действие постановления истекает 30 сентября.

«Механизм кредитных каникул показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности», — говорится в сообщении Минфина.

Ведомство отмечает, что продление срока действия механизма позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов.

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