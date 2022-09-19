Россиянам продлят кредитные каникулы

Кредитные каникулы для российских заемщиков продлят на полгода — до 31 марта 2023 года, соответствующий документ подготовило Министерство финансов, его проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Действующие сегодня кредитные каникулы были введены постановлением от 12 марта 2022 года в качестве одной из мер поддержки граждан. Действие постановления истекает 30 сентября.

«Механизм кредитных каникул показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода, и на поддержание их платежеспособности», — говорится в сообщении Минфина.

Ведомство отмечает, что продление срока действия механизма позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов.