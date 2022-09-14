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Госдума поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Документ разрешает онлайн-торговлю отпускаемыми по рецепту лекарственными препаратами, сообщается на сайте парламента.

Экспериментальный режим торговли предусматривает возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств — в том числе, выписанных пациенту в форме электронного документа, отмечается в сообщении.

Однако при этом действуют исключения — для препаратов, которые отпускаются бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на их обеспечение за счет бюджета, а также лекарств, которые содержат наркотические, психотропные и спиртосодержащие вещества.

Предполагается, что эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн на первом этапе пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Такая возможность начнет действовать с 1 марта 2023 года.

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Топ комментариев

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!

serii11

Клоун он и в Африке клоун, судьба у него такая только на рояле играть