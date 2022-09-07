НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Коновалов будет выдвигаться на второй губернаторский срок

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: © пресс-служба главы Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов планирует выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2023 году, эксперты предрекают его отставку с этого поста с начала его избрания.

Коммунист Коновалов в 2018 году на выборах губернатора Хакасии смог обойти единоросса Виктора Зимина. После этого главу постоянно критиковали, и политологи каждый месяц говорили о скорой отставке, но Коновалов остался в кресле.

«Да, я планирую выдвигаться на второй срок. Понятно, что окончательное решение будет принято к концу этого — началу следующего года, когда будет полное понимание, какая поддержка от населения, какая поддержка от президента, что сегодня важно», — сообщил ТАСС Коновалов.

Ранее политолог Евгений Минченко писал, что Коновалова не будут досрочно отправлять в отставку. Эксперт не исключал, что администрация президента пустит непопулярного губернатора Хакасии на выборы в 2023 году, где он проиграет провластному кандидату.

Еще по теме
Глава Алтая бросил чиновникам спортивный вызов
Правительство Алтая опровергло «царские банкеты»
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Мэр Саянска в день города нарядился в костюм царя
смотреть все
Политика #Местная власть #Хакасия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин пообещал сделать путешествия доступными для всех
Тела погибших на Ключевской сопке спустили вниз
Экс‑премьер Италии заявил о невозможности победы над Россией
Мантуров рассказал о начале поставок самолетов МС‑21
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Главные проблемы первоклассника: советы психолога
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Какие штампованные фразы разозлят собеседника?
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС
45
Медведев призвал Запад «не играть со смертью»
36
МИД РФ пригрозил ядерным оружием
29
Песков заявил о готовности России к разговору с Украиной