Глава Хакасии Валентин Коновалов планирует выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2023 году, эксперты предрекают его отставку с этого поста с начала его избрания.

Коммунист Коновалов в 2018 году на выборах губернатора Хакасии смог обойти единоросса Виктора Зимина. После этого главу постоянно критиковали, и политологи каждый месяц говорили о скорой отставке, но Коновалов остался в кресле.

«Да, я планирую выдвигаться на второй срок. Понятно, что окончательное решение будет принято к концу этого — началу следующего года, когда будет полное понимание, какая поддержка от населения, какая поддержка от президента, что сегодня важно», — сообщил ТАСС Коновалов.

Ранее политолог Евгений Минченко писал, что Коновалова не будут досрочно отправлять в отставку. Эксперт не исключал, что администрация президента пустит непопулярного губернатора Хакасии на выборы в 2023 году, где он проиграет провластному кандидату.